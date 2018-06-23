Fahriye Evcen, geçtiğimiz günlerde dünyanın en büyük sinema-TV veritabanı İMDB'nin güncel starmetre puanına göre şu ana kadar Türk kadın oyuncuların ulaşamadığı bir seviyeye ulaşıp birinci olmuştu. Evcen'den sonra şimdi de İMDB'nin güncel starmetre puanına göre Engin Altan Düzyatan, Türk erkek oyuncular arasında listenin birinci sırasına yerleşti.
Gururumuz Engin
Etiketler: Engin Altan Düzyatan , Fahriye Evcen , imdb güncel starmetre puan
- 23 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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