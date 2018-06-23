Gururumuz Engin

Fahriye Evcen, geçtiğimiz günlerde dünyanın en büyük sinema-TV veritabanı İMDB'nin güncel starmetre puanına göre şu ana kadar Türk kadın oyuncuların ulaşamadığı bir seviyeye ulaşıp birinci olmuştu. Evcen'den sonra şimdi de İMDB'nin güncel starmetre puanına göre Engin Altan Düzyatan, Türk erkek oyuncular arasında listenin birinci sırasına yerleşti.