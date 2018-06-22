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Mutluluğa ‘evet’

Güzel spiker ile başarılı kaleci , önceki akşam ’nda bir ömür mutluluğa ‘evet’ dedi. Düğünde 500 seçkin konuk hazır bulundu

Mutluluğa ‘evet’
ATV ve a Haber'in başarılı spikeri Hilal Özdemir ile 'in file bekçisi Volkan Babacan, önceki akşam 'nda dünyaevine girdi. İkilinin düğününe iş, sanat, spor ve magazin dünyasının ünlüleri akın etti.

Mutlu çiftin nikah şahitliğini Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak, , , ve Abdülhalik Çimen yaptı.


Ünlü çifti, bu mutlu gününde yakın dostları Bensu Soral'la nişanlısı da yalnız bırakmadı.


Babacan'ın takım arkadaşı , düğüne hamile eşi Turan'la katıldı.
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