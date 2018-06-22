Mutluluğa ‘evet’

ATV ve a Haber'in başarılı spikeri Hilal Özdemir ile Başakşehir'in file bekçisi Volkan Babacan, önceki akşam Çırağan Sarayı'nda dünyaevine girdi. İkilinin düğününe iş, sanat, spor ve magazin dünyasının ünlüleri akın etti.
Mutlu çiftin nikah şahitliğini Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak, Fatih Terim, Göksel Gümüşdağ, Abdullah Avcı ve Abdülhalik Çimen yaptı.
Ünlü çifti, bu mutlu gününde yakın dostları Bensu Soral'la nişanlısı Hakan Baş da yalnız bırakmadı.
Babacan'ın takım arkadaşı Arda Turan, düğüne hamile eşi Aslıhan Doğan Turan'la katıldı.
Mutlu çiftin nikah şahitliğini Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak, Fatih Terim, Göksel Gümüşdağ, Abdullah Avcı ve Abdülhalik Çimen yaptı.
Ünlü çifti, bu mutlu gününde yakın dostları Bensu Soral'la nişanlısı Hakan Baş da yalnız bırakmadı.
Babacan'ın takım arkadaşı Arda Turan, düğüne hamile eşi Aslıhan Doğan Turan'la katıldı.
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