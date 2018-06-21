Kısa süre önce birlikte olmaya başlayan Mert Fırat ve sosyetik güzel İdil Fırat'ın evlilik kararı aldıkları öğrenildi.
Mert Fırat ve İdil Fırat evleniyor mu?
Kısa süre önce aşk yaşamaya başlayan Mert Fırat ve İdil Fırat’ın evlenecekleri iddia edildi. Ağustos ayının ikinci haftası nikâh yapmayı planlayan çift, düğün yeri bakıyor.
Etiketler: Mert Fırat , idil fırat
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