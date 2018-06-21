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Yol Durumu
  1. Ünlü şarkıcı Bodrum'da öldürüldü

ve evleniyor mu?

Kısa süre önce aşk yaşamaya başlayan ve ’ın evlenecekleri iddia edildi. Ağustos ayının ikinci haftası nikâh yapmayı planlayan çift, düğün yeri bakıyor.

Kısa süre önce birlikte olmaya başlayan ve sosyetik güzel 'ın evlilik kararı aldıkları öğrenildi.

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  • 21 Haziran 2018, Perşembe 13:32
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