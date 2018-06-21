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  1. Mert Fırat ve İdil Fırat'tan bomba haber!

sokaklarında iç çamaşırsız gezdi

Genç şarkıcı , giydiği elbisenin iddialı kesimi yüzünden zor anlar yaşadı. Dua Lipa, önceki gün 'ta görüntülendi

Başına üzerinde 'Dayanışma' (Solidarity) yazan sarı bir bere takan , beyaz üzerine siyah puantiyeli bir elbise giydi. Genç şarkıcı elbisenin beline kadar uzanan derin yırtmacı yüzünden de yürürken zor anlar yaşadı.

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  • 21 Haziran 2018, Perşembe 14:59
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