Gümbet Mahallesi'ndeki gece kulübüne kimlikleri henüz öğrenilemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı. Saldırıda, Servet Kolluoğlu, Cesur Altunsöz, Kaan Mutlugüleş, Onur Sarı, Mehmet Ali Sürensöy ile Hacer Tülü yaralandı. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Sürensöy ile Tülü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olaya karıştığı öne sürülen 4 şüphelinin Manisa'da yakalandığı öğrenildi.

HACER TÜLÜ KİMDİR?

Baba tarafından Yugoslav göçmeni olan Hacer Tütü, 10 Nisan 1978 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. İlköğretimini piyale ilkokulunda orta ve lise öğretimini bayraklı lisesinde üniversite öğretimini halkla ilişkiler bölümünde tamamladı. Uzun yıllar basketbol ve atletizmle ilgilendi.



1996 yılında İzmirli ünlü modacı Zuhal Yorgancıoğlu'nun teşvikiyle İzmirli milli manken Şafak Fişek hanımın ajansında zerafet eğitimini alıp, Zuhal Yorgancıoğlu'nun modelliğini yaptı. 2006 yılında İstanbul'a yerleşti. 2 sene modellik ve oyunculuk yaptı. 'Namussuzum ki Namusluyum' ve 'Çılgın Yenge' adlı iki önemli tiyatro oyununun kadrosunda yer aldı. 2008'de Sel Agency mankenlik ajansına ortak olup mankenlik ajansı işletmeye başladı. Yakın arkadaşı Alpay Aydın'ın teşvikiyle kariyerine müzikle devam etmeye karar verdi. Aranjörü Ünal Aşkın'ın teşvikiyle Şan Öğretmeni Zehra Belevi'den sıkı bir şan eğitimi almaya başladı.