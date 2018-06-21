Kum kraliçesi oldu

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Forum Mersin'in 30 Haziran'daki 'Kum Heykel Festivali'
için
Hakan Sarı'ya
poz verdi.
Ataizi, festivalde
kum kraliçesi
olup hikayeler
okuyacak.
- 21 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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