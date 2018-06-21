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Kum kraliçesi oldu

Kum kraliçesi oldu
Hande Ataizi, Forum Mersin'in 30 Haziran'daki 'Kum Heykel Festivali' için Hakan Sarı'ya poz verdi. Ataizi, festivalde kum kraliçesi olup hikayeler okuyacak.

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  • 21 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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