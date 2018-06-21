Garip ha'yat'

Sevilen sanatçı Mustafa Sandal'la Sırp şarkıcı Emina Jahovic, geçtiğimiz günlerde 10 yıllık evliliklerini noktalamalarına rağmen çocukları için görüşmeyi sürdürüyor. "Ayrılsak da beraberiz" diyen ikili, boşanmadan 2 hafta sonra çocuklarıyla Göcek'te tatile çıktı. Sırp şarkıcı, boşanma protokolüne göre 3 ayda bir kendi kullanımına tahsis edilecek olan 'Songwritter' isimli teknede çocukları Yavuz ve Yaman'la deniz keyfi yaptı. Göbün Koyu'na demirli teknenin ön kısmında sevimli köpeği Lola ile oyunlar oynayan Sırp şarkıcı, renkli görüntüler oluşturdu. Boşanma sürecinde morali bozuk şekilde objektiflere yansıyan Jahovic'in bu halleri "Emina, eski günlerine dönmüş" dedirtti. Gözler ise Mustafa Sandal'ı aradı.
HER ŞEY ÇOCUKLARI İÇİN...
Bir gün önce çocuklarıyla aynı yatta denizin ve güneşin keyfini süren Musti, eski eşinin yata gelmesiyle tek başına Göcek'teki lüks evinin yolunu tuttu. Ünlü popçunun ara ara tekneye gidip çocuklarıyla bir araya geldiği öğrenildi. Bu arada geçtiğimiz yıl aynı teknede evli bir çift olarak tatil yapan eski eşlerin yine aynı yatta ve Göcek'te bu kez farklı hayatlar yaşaması "Hayatın, kimlere ne zaman ne getireceği hiç belli olmuyor" yorumu yaptırdı.
Sevimli köpeğini kucağından düşürmeyen Jahovic'in neşeli halleri objektife böyle yansıdı.
Geçtiğimiz yıl Ege'de aşk tatiline çıkan ikili, bu yaz boşanmış olarak Bodrum'daydı. Sandal ile Jahovic'in bu mutluluğu ise mazide kaldı.
Oğulları Yaman ve Yavuz'un mutluluğu için eski eşiyle tatil yapan Sırp şarkıcının, keyfi yerindeydi.
DOĞAN SAVAŞ
HER ŞEY ÇOCUKLARI İÇİN...
Bir gün önce çocuklarıyla aynı yatta denizin ve güneşin keyfini süren Musti, eski eşinin yata gelmesiyle tek başına Göcek'teki lüks evinin yolunu tuttu. Ünlü popçunun ara ara tekneye gidip çocuklarıyla bir araya geldiği öğrenildi. Bu arada geçtiğimiz yıl aynı teknede evli bir çift olarak tatil yapan eski eşlerin yine aynı yatta ve Göcek'te bu kez farklı hayatlar yaşaması "Hayatın, kimlere ne zaman ne getireceği hiç belli olmuyor" yorumu yaptırdı.
Sevimli köpeğini kucağından düşürmeyen Jahovic'in neşeli halleri objektife böyle yansıdı.
Geçtiğimiz yıl Ege'de aşk tatiline çıkan ikili, bu yaz boşanmış olarak Bodrum'daydı. Sandal ile Jahovic'in bu mutluluğu ise mazide kaldı.
Oğulları Yaman ve Yavuz'un mutluluğu için eski eşiyle tatil yapan Sırp şarkıcının, keyfi yerindeydi.
DOĞAN SAVAŞ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.