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Aleyna'ya çifte koruma!

Konser için gittiği Alanya'dan 'a dönen genç yıldıza iki yakın koruma eşlik etti. Korumalar 'nin etrafında kuş uçurtmadı.

, konser için gittiği Alanya'dan önceki gün 'a döndü. Yolculukta genç şarkıcıya eşlik eden iki özel koruma, alanda da onun çevresinde kuş uçurmadı.

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  • 21 Haziran 2018, Perşembe 17:29
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