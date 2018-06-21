Aleyna Tilki, konser için gittiği Alanya'dan önceki gün İstanbul'a döndü. Yolculukta genç şarkıcıya eşlik eden iki özel koruma, alanda da onun çevresinde kuş uçurmadı.
Aleyna'ya çifte koruma!
Konser için gittiği Alanya'dan İstanbul'a dönen genç yıldıza iki yakın koruma eşlik etti. Korumalar Aleyna Tilki'nin etrafında kuş uçurtmadı.
Etiketler: İstanbul , aleyna tilki
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