Bir süredir aşk yaşayan Demet Özdemir ve Seçkin Özdemir, ilk kez el ele görüntülendi. Akmerkez'deki yemek yiyen ikili, ortak arkadaşları sayesinde tanıştıklarını söyledi.

"MERAKLA BEKLİYORUZ"

Yakında başlayacak "Erkenci Kuş" adlı dizide başrolü üstlenen Demet Özdemir, "Çok heyecanlıyız. Ekip olarak hepimiz merakla bekliyoruz" dedi.

Seçkin Özdemir ise eylül ayında yeni sinema filminin vizyona gireceğini belirtti.







