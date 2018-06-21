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  1. Çalıntıymış Lo!

ve çifti ilk kez el ele görüntülendi

Ünlü oyuncu , meslektaşı 'le birlikte bir alışveriş merkezinde el ele objektiflere takıldı.

Olay çift ilk kez el ele görüntülendi!

Bir süredir aşk yaşayan ve , ilk kez el ele görüntülendi. Akmerkez'deki yemek yiyen ikili, ortak arkadaşları sayesinde tanıştıklarını söyledi.

"MERAKLA BEKLİYORUZ"
Yakında başlayacak "Erkenci Kuş" adlı dizide başrolü üstlenen Demet Özdemir, "Çok heyecanlıyız. Ekip olarak hepimiz merakla bekliyoruz" dedi.

Seçkin Özdemir ise eylül ayında yeni sinema filminin vizyona gireceğini belirtti.



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  • 21 Haziran 2018, Perşembe 10:08
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