Evliliğe ilk adımı atan İstanbul Başakşehir'in kalecisi Volkan Babacan ve A Haber spikeri Hilal Özdemir 20 Haziran akşamı Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen bir düğünle dünyaevine girdi.
Volkan Babacan ve Hilal Özdemir dünyaevine girdi!
İstanbul Başakşehir’in kalecisi Volkan Babacan, A Haber'in ünlü haber spikeri Hilal Özdemir ile evlendi. Çırağan sarayında dünyaevine giren çiftin kına gecesi önceki gün yakınlarının davetli olduğu organizasyonla gerçekleştirilmişti.
Evliliğe ilk adımı atan İstanbul Başakşehir'in kalecisi Volkan Babacan ve A Haber spikeri Hilal Özdemir 20 Haziran akşamı Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen bir düğünle dünyaevine girdi.
Etiketler: Volkan Babacan , Hilal Özdemir
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