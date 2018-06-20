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ve dünyaevine girdi!

İstanbul Başakşehir’in kalecisi , A Haber'in ünlü haber spikeri ile evlendi. Çırağan sarayında dünyaevine giren çiftin kına gecesi önceki gün yakınlarının davetli olduğu organizasyonla gerçekleştirilmişti.


Evliliğe ilk adımı atan İstanbul Başakşehir'in kalecisi ve A Haber spikeri 20 Haziran akşamı Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen bir düğünle dünyaevine girdi.

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  • 20 Haziran 2018, Çarşamba 23:43
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