Aşk tesadüfleri sever

Adı geçtiğimiz aylarda adaşı Seçkin Piriler'le anılan Seçkin Özdemir'in aşk hayatında tesadüfler bitmiyor. Ünlü oyuncu, bu kez de soyadı kendininkiyle aynı olan Demet Özdemir'le yeni bir aşka yelken açtı. Oyuncu çift, önceki gün ilk kez el ele Akmerkez'de objektiflere yansıdı.
Ortak arkadaşları vasıtasıyla tanışan ikili, Serafina adlı mekanda yemek yedi. Mutlulukları yüzlerinden okunan çiçeği burnunda çift, her şeyin yolunda gittiğini söyledi. Özdemir ikilisi, sonra da evlerinin yolunu tuttu.
Ortak arkadaşları vasıtasıyla tanışan ikili, Serafina adlı mekanda yemek yedi. Mutlulukları yüzlerinden okunan çiçeği burnunda çift, her şeyin yolunda gittiğini söyledi. Özdemir ikilisi, sonra da evlerinin yolunu tuttu.
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