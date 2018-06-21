Aşk tesadüfleri sever

Adı geçtiğimiz aylarda adaşıanılanaşk hayatında tesadüfler bitmiyor. Ünlü oyuncu, bu kez deolanaçtı. Oyuncu çift, önceki gün ilk kez el ele Akmerkez'de objektiflere yansıdı.arkadaşları vasıtasıyla tanışan ikili, Serafina adlı mekanda yemek yedi.her şeyin yolunda gittiğini söyledi. Özdemir ikilisi, sonra da evlerinin yolunu tuttu.