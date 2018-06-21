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Alişan: Yuh bana!

Alişan oyuncu eşi ile hesabından paylaştığı fotoğrafa gelen yorumlara tepki gösterdi

Alişan: Yuh bana!

Alişan hesaplarından 'la birbirlerine duydukları aşkı gösteren paylaşımlarda bulununca bazı takipçileri tarafından eleştirilmişti.

"KARIM BENİ YANAĞIMDAN ÖPÜYOR"

Eşinin kendisini yanağından öperken çekilmiş bir fotoğrafı paylaşan Alişankendisine gelen 'mahrem fotoğraf' yorumları sonrasında şu açıklamayı yaptı: "Çok özel ve mahrem bir fotoğraf evet… Karım beni yanağımdan öpüyor ve ben kendi sayfamdan paylaşıyorum yuh bana be!"

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  • 21 Haziran 2018, Perşembe 17:46
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