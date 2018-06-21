Alişan: Yuh bana!

Alişan sosyal medya hesaplarından Buse Varol'la birbirlerine duydukları aşkı gösteren paylaşımlarda bulununca bazı takipçileri tarafından eleştirilmişti.

"KARIM BENİ YANAĞIMDAN ÖPÜYOR"

Eşinin kendisini yanağından öperken çekilmiş bir fotoğrafı paylaşan Alişankendisine gelen 'mahrem fotoğraf' yorumları sonrasında şu açıklamayı yaptı: "Çok özel ve mahrem bir fotoğraf evet… Karım beni yanağımdan öpüyor ve ben kendi sayfamdan paylaşıyorum yuh bana be!"