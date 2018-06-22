;
Yol Durumu
  1. Keskin nişancı

Sitemkar Tuğba!

Bir kuaför ve güzellik merkezinin açılışına davet edilen mekanda kendi şarkılarının çalınmaması üzerine kapris yaptı. Özay, “Ben geliyorum, Tuğba Özay şarkısı çalacağınıza başka parça duyuyorum. Geri dönüyorum” diyerek sitem etti.

Son şarkısı "İnançsız Aşklar" ile gündeme gelen , önceki gün Gebze'de bir güzellik merkezinin tanıtımına katıldı.

Etiketler:
  • 22 Haziran 2018, Cuma 10:14
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ