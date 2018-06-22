Son şarkısı "İnançsız Aşklar" ile gündeme gelen Tuğba Özay, önceki gün Gebze'de bir güzellik merkezinin tanıtımına katıldı.
Sitemkar Tuğba!
Bir kuaför ve güzellik merkezinin açılışına davet edilen Tuğba Özay mekanda kendi şarkılarının çalınmaması üzerine kapris yaptı. Özay, “Ben geliyorum, Tuğba Özay şarkısı çalacağınıza başka parça duyuyorum. Geri dönüyorum” diyerek sitem etti.
Etiketler: Tuğba Özay
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