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Yüzde 100 yakışıklı

Dünyanın en yakışıklı erkeğini seçmek için düzenlenen dev anketteki 100 isim arasına ve Kerem Bürsin de girdi!

Yüzde 100 yakışıklı
Her yıl geleneksel olarak dünyanın en yakışıklı erkeği ile güzel kadınını seçen 'tccandler' sitesi, 2018'in 'en'lerini belirlemek için de harekete geçti. Tüm dünyadan 100 ünlü erkek ve kadından oluşan bir liste hazırlayan site, şu ana kadar yüz binlerce oya ulaştı. tccandler sitesi, 'dünyanın en yakışıklı' erkeğini seçmek için hazırladığı 100 kişilik listeye Barış Arduç ile Kerem Bürsin'i de ekledi. Hatta Arduç'un fotoğrafı, sitenin ana sayfasındaki listede David Beckham'la yan yana kullanıldı.




Kerem Bürsin







YILDIZLI REKABET
100 listesine giren ikili, ve Ronaldo gibi yıldızlarla yarışacak.
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  • 20 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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