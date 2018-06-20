Yüzde 100 yakışıklı

Her yıl geleneksel olarak dünyanın en yakışıklı erkeği ile güzel kadınını seçen 'tccandler' sitesi, 2018'in 'en'lerini belirlemek için de harekete geçti. Tüm dünyadan 100 ünlü erkek ve kadından oluşan bir liste hazırlayan site, şu ana kadar yüz binlerce oya ulaştı. tccandler sitesi, 'dünyanın en yakışıklı' erkeğini seçmek için hazırladığı 100 kişilik listeye Barış Arduç ile Kerem Bürsin'i de ekledi. Hatta Arduç'un fotoğrafı, sitenin ana sayfasındaki listede David Beckham'la yan yana kullanıldı.
Kerem Bürsin
Barış Arduç
YILDIZLI REKABET
100 yakışıklı erkek listesine giren ikili, David Beckham ve Ronaldo gibi yıldızlarla yarışacak.
Kerem Bürsin
Barış Arduç
YILDIZLI REKABET
100 yakışıklı erkek listesine giren ikili, David Beckham ve Ronaldo gibi yıldızlarla yarışacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.