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  1. Eski aşka onay yok!

sevgilisiyle tatilde

Netflix dizisi The Protector ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan , bir dönem ayrılıp iki ay önce barıştığı ile koylarının altını üstüne getiriyor.

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  • 20 Haziran 2018, Çarşamba 10:23
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