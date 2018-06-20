Çağatay Ulusoy ile oyuncu sevgilisi Duygu Sarışın, Ulusoy'un teknesiyle Marmaris koylarını gezmeye devam ediyor.
Çağatay Ulusoy sevgilisiyle tatilde
Netflix dizisi The Protector ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Çağatay Ulusoy, bir dönem ayrılıp iki ay önce barıştığı Duygu Sarışın ile Marmaris koylarının altını üstüne getiriyor.
Etiketler: Çağatay Ulusoy , Duygu Sarışın , Marmaris
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