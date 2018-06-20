Mert kavalye

Önceki akşam dünyaca ünlü marka Dsquared2'nun İtalya'daki defilesini izleyenler arasında Irina Shayk da vardı.



Defileyi en ön sıradan izleyen güzel modele yakın dostu olan dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş eşlik etti.