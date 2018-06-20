Oyuncu Gurur Aydoğan, önceki gün nişanlısı Başak Güroz ile Bodrum Serafina Mare adlı mekandaydı. İkili, serinlemek için denize girdi. Fit vücuduyla dikkat çeken 30 yaşındaki Aydoğan, soğuk denize girmekte zorlanan aşkına sarılarak destek oldu.
Fit olmanın gururu
Etiketler: Bodrum , fit , Gurur Aydoğan , Başak Güröz
- 20 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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