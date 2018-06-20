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olmanın gururu

Fit olmanın gururu
Oyuncu , önceki gün nişanlısı Başak Güroz ile Serafina Mare adlı mekandaydı. İkili, serinlemek için denize girdi. vücuduyla dikkat çeken 30 yaşındaki Aydoğan, soğuk denize girmekte zorlanan aşkına sarılarak destek oldu.
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  • 20 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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