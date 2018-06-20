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Eski aşka onay yok!

Eski aşka onay yok!
Güney Afrikalı aktris Charlize Theron'un, eski aşkı İsveçli aktör Alexander Skarsgard ile yeniden birlikte olduğu iddiası fos çıktı. 42 yaşındaki Oscarlı yıldızın, 41 yaşındaki yakışıklı oyuncunun yeniden barışma teklifine "Hayır" cevabı verdiği öğrenildi.


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  • 20 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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