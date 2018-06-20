Güney Afrikalı aktris Charlize Theron'un, eski aşkı İsveçli aktör Alexander Skarsgard ile yeniden birlikte olduğu iddiası fos çıktı. 42 yaşındaki Oscarlı yıldızın, 41 yaşındaki yakışıklı oyuncunun yeniden barışma teklifine "Hayır" cevabı verdiği öğrenildi.
Eski aşka onay yok!
Etiketler: Güney Afrikalı , Charlize Theron
- 20 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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