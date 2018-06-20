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Erçel aileye girdi

’la ’in aşkı adım adım evliliğe doğru gidiyor. Oyuncu sevgilisiyle önceki gün Karadağ’ın gözde şehri Budva’ya giden popçu, Erçel’i orada babasıyla bir araya getirdi

Erçel aileye girdi
Oyunculuk eğitimi için 3 haftadır İngiltere'de olan Hande Erçel'e aşkı Murat Dalkılıç'tan tatil jesti. Ünlü popçu, 7 aylık aşkını önceki gün babası Mehmet Sedat Dalkılıç'ın birkaç işletmesinin olduğu Balkan ülkesi Karadağ'da ağırladı. Budva'da aşkının kiraladığı tekneyle deniz keyfi yapan oyuncunun yanında annesi ile teyzesi de vardı.



Dalkılıç, sık sık babasının işletmelerinin olduğu Budva'ya gidip ailesiyle tatil yapıyor.

Sevgilisinin yanı sıra müstakbel kayınvalidesine de 5 yıldızlı bir tatil yaptıran , damatlıkta sınıfı geçti. 24 yaşındaki güzel oyuncu da aşkının babası ve annesiyle bir araya gelerek iyice aileye girdi. "5 yıl içinde baba olmak istiyorum" diyen 34 yaşındaki popçunun aşkını ailesiyle tanıştırması "İkilinin ilişkisi evlilik yolunda gidiyor" dedirtti.



Aşkının davetiyle Budva'ya giden Erçel, gün boyu deniz keyfi yaptı.


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  • 20 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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