Erçel aileye girdi

Oyunculuk eğitimi için 3 haftadır İngiltere'de olan Hande Erçel'e aşkı Murat Dalkılıç'tan tatil jesti. Ünlü popçu, 7 aylık aşkını önceki gün babası Mehmet Sedat Dalkılıç'ın birkaç işletmesinin olduğu Balkan ülkesi Karadağ'da ağırladı. Budva'da aşkının kiraladığı tekneyle deniz keyfi yapan oyuncunun yanında annesi ile teyzesi de vardı.
Dalkılıç, sık sık babasının işletmelerinin olduğu Budva'ya gidip ailesiyle tatil yapıyor.
Sevgilisinin yanı sıra müstakbel kayınvalidesine de 5 yıldızlı bir tatil yaptıran Murat Dalkılıç, damatlıkta sınıfı geçti. 24 yaşındaki güzel oyuncu da aşkının babası ve annesiyle bir araya gelerek iyice aileye girdi. "5 yıl içinde baba olmak istiyorum" diyen 34 yaşındaki popçunun aşkını ailesiyle tanıştırması "İkilinin ilişkisi evlilik yolunda gidiyor" dedirtti.
Aşkının davetiyle Budva'ya giden Erçel, gün boyu deniz keyfi yaptı.
Dalkılıç, sık sık babasının işletmelerinin olduğu Budva'ya gidip ailesiyle tatil yapıyor.
Sevgilisinin yanı sıra müstakbel kayınvalidesine de 5 yıldızlı bir tatil yaptıran Murat Dalkılıç, damatlıkta sınıfı geçti. 24 yaşındaki güzel oyuncu da aşkının babası ve annesiyle bir araya gelerek iyice aileye girdi. "5 yıl içinde baba olmak istiyorum" diyen 34 yaşındaki popçunun aşkını ailesiyle tanıştırması "İkilinin ilişkisi evlilik yolunda gidiyor" dedirtti.
Aşkının davetiyle Budva'ya giden Erçel, gün boyu deniz keyfi yaptı.
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