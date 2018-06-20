;
Yol Durumu
  1. Bonkörcan!
  2. Balık keyfi

Bir Demet tepki!

Bir Demet tepki!
Sivri diliyle olay olan , bu kez baltayı taşa vurdu. Popçu, bayramda ülkelerine gidip geri gelen ler için "Her şey bedava niye dönmesinler! Yerleşsinler artık kendi ülkelerine" dedi.
Bunun üzerine Mülteci Hakları Derneği, "Suriyeliler'i açık hedef haline getiren Akalın, halkı kin ve düşmanlığa sevk ediyor" diyerek popçu hakkında dava açacağını ilan etti.
Etiketler: ,
  • 20 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ