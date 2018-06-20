Bir Demet tepki!

Sivri diliyle olay olan Demet Akalın, bu kez baltayı taşa vurdu. Popçu, bayramda ülkelerine gidip geri gelen mülteciler için "Her şey bedava niye dönmesinler! Yerleşsinler artık kendi ülkelerine" dedi.
Bunun üzerine Mülteci Hakları Derneği, "Suriyeliler'i açık hedef haline getiren Akalın, halkı kin ve düşmanlığa sevk ediyor" diyerek popçu hakkında dava açacağını ilan etti.
Bunun üzerine Mülteci Hakları Derneği, "Suriyeliler'i açık hedef haline getiren Akalın, halkı kin ve düşmanlığa sevk ediyor" diyerek popçu hakkında dava açacağını ilan etti.
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