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Sinan’a sevgi yağmuru

Sinan’a sevgi yağmuru
Başarılı müzisyen Sinan Akçıl, her sene olduğu gibi bu sene de bayramın son günü Bodrum Çilek Beach'te sahne aldı. Birbirinden güzel şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendiren Akçıl'ı İvana Sert ile Kemal Doğulu da ilgiyle izleyenler arasındaydı.

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