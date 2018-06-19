Başarılı müzisyen Sinan Akçıl, her sene olduğu gibi bu sene de bayramın son günü Bodrum Çilek Beach'te sahne aldı. Birbirinden güzel şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendiren Akçıl'ı İvana Sert ile Kemal Doğulu da ilgiyle izleyenler arasındaydı.
Sinan’a sevgi yağmuru
Etiketler: Sinan Akçıl , Kemal Doğulu , Bodrum
- 19 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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