Sinem Kobal'a şok!

Sinem Kobal'ın 1 milyon lira istediği için "Romantik Komedi 3"ün kadrosundan çıkarıldığı öne sürülmüş, güzel oyuncu ise iddiayı yalanlayarak kadroda yer aldığını ve yakında kamera karşısına geçeceğini söylemişti. Başarılı oyuncu çekimler için gün sayarken, kötü bir haberle şok oldu. Yapım şirketi Boyut Film, projenin iptaline karar verdi.
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