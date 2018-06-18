;
Yol Durumu
  1. Acıya Irak değil

Sinem Kobal'a şok!

“Romantik Komedi” serisinin üçüncü filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanan Sinem Kobal, projenin iptal olduğu haberiyle büyük şaşkınlık yaşadı.

Sinem Kobala şok!

Sinem Kobal'ın 1 milyon lira istediği için "Romantik Komedi 3"ün kadrosundan çıkarıldığı öne sürülmüş, güzel oyuncu ise iddiayı yalanlayarak kadroda yer aldığını ve yakında kamera karşısına geçeceğini söylemişti. Başarılı oyuncu çekimler için gün sayarken, kötü bir haberle şok oldu. Yapım şirketi Boyut Film, projenin iptaline karar verdi.

  • 18 Haziran 2018, Pazartesi 10:04
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ