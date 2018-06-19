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  1. O soruları yanıtsız bıraktı!

Dominik'te tatiline devam ediyor

'nde tatil yapan , sosyal medya hesabından makyajsız fotoğrafını yayınladı.

Beren Saat Dominikte tatiline devam ediyor
Makyajsız fotoğraf paylaşma modasına oyuncu de uydu. Uzun süredir ekranlarda olmayan Beren Saat, yeni sezon öncesinde yaz tatilini, eşi ile 'nde yapıyor.



MAKYAJSIZ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
Saat, eşi Kenan Doğulu ile çıktığı Dominik tatilinde çekilen bu kareyi 'filtre yok' notu ile Instagram'da paylaştı.

"OY KULLANMAK İÇİN DÖNECEĞİZ"
Ünlü çift, 9 gün önce havalimanında kendilerini görüntüleyen muhabirlerin sorularına yanıt vermişti. Tatil için yurt dışına çıktıklarını söyleyen ikili, oy kullanmak için Türkiye'ye döneceklerinin altını çizdi.

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  • 19 Haziran 2018, Salı 12:15
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