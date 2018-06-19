Makyajsız fotoğraf paylaşma modasına oyuncu Beren Saat de uydu. Uzun süredir ekranlarda olmayan Beren Saat, yeni sezon öncesinde yaz tatilini, eşi Kenan Doğulu ile Dominik Cumhuriyeti'nde yapıyor.
MAKYAJSIZ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
Saat, eşi Kenan Doğulu ile çıktığı Dominik tatilinde çekilen bu kareyi 'filtre yok' notu ile Instagram'da paylaştı.
"OY KULLANMAK İÇİN DÖNECEĞİZ"
Ünlü çift, 9 gün önce havalimanında kendilerini görüntüleyen muhabirlerin sorularına yanıt vermişti. Tatil için yurt dışına çıktıklarını söyleyen ikili, oy kullanmak için Türkiye'ye döneceklerinin altını çizdi.
MAKYAJSIZ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
Saat, eşi Kenan Doğulu ile çıktığı Dominik tatilinde çekilen bu kareyi 'filtre yok' notu ile Instagram'da paylaştı.
"OY KULLANMAK İÇİN DÖNECEĞİZ"
Ünlü çift, 9 gün önce havalimanında kendilerini görüntüleyen muhabirlerin sorularına yanıt vermişti. Tatil için yurt dışına çıktıklarını söyleyen ikili, oy kullanmak için Türkiye'ye döneceklerinin altını çizdi.
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