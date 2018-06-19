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Pinti !

Pinti Beyonce!
Eşi Jay-Z tarafından pahalı hediyelere boğulan Beyonce, Babalar Günü'nü ise es geçti. Dünyanın en çok kazanan kadın şarkıcılarından olan yıldız, çocuklarının babasına hediye almadı. Jay-Z ise 'nin kendisine ne aldığı sorulunca "O cimri olduğu için bir şey almadı" diye espri yaptı...

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