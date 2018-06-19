Kupa Amine’nin

Dünyanın en çok ziyaret edilen haber sitelerinden 'Yahoo', Rusya'da Dünya Kupası'nda top koşturan futbolcu ve sevgilileriyle ilgili bir habere imza attı. Dünyanın en güzel 11 futbolcu eşini seçen site, Almanya Milli Takımı'nın yıldızı Mesut Özil'in nişanlısı Amine Gülşe'ye de listede yer verdi. Listede Türk güzelin yanı sıra Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, Adil Rami'nin aşkı Pamela Anderson, Neymar'ın sevgilisi Bruna Marquezine ve Gerard Pique'nin yıldız sevgilisi Shakira da var... Dünyanın en gözde güzelleriyle aynı listeye girmeyi başaran Amine Gülşe ise "Mesut, Almanya takımıyla kupayı alacak mı bilinmez ama Amine şimdiden güzelliğin kupasını aldı" dedirtti.
25 yaşındaki Gülşe, 2014 Türkiye Güzellik Kraliçesi.
25 yaşındaki Gülşe, 2014 Türkiye Güzellik Kraliçesi.
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