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hatırası

Jamaika hatırası
ile Ece Sükan, 'da huzur dolu anlar yaşıyor. Sıkı dostlar, önceki gün deniz keyfinin ardından bol bol güneşlendi.
Sükan, oyuncu dostuyla çektiği kareleri instagram'da yayınladı. İkilinin, James Bond'un çekildiği adadaki tatili ise herkesi imrendirdi.
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