Hayata döndü!

Bu yazın ilk aşk bombasını Merve Boluğur'la Hakan Sabancı patlattı. Eylül 2017'de Murat Dalkılıç ile 2 yıllık evliliğini bitiren güzel oyuncunun adı boşandıktan sonra Faruk Sabancı'yla anılmıştı. Boluğur, ünlü DJ'in kuzeni olan Hakan'la önceki gün Türkbükü Maça Kızı Beach'te eğlencedeydi. Çiçeği burnunda aşıklar, görüntü vermemek için tedbirli davransa da iskeleye yanaşan tekneye birlikte binerek yılın çok konuşulacak aşk pozlarına imza attı. Boşanma sonrası yüzü gülmeyen hatta ayrılık travmasını atlatmak için psikolojik destek dahi alan Boluğur'un keyifli hali dikkat çekti. Oyuncunun gülücükler saçması "Aşk, güzel oyuncuya yaradı" dedirtti. Daha önce sayısız güzelle aşk yaşayan Sabancı'nın Boluğur'la yeni ilişkisi ise "Hızlı çapkın işbaşında" yorumunu da beraberinde getirdi.
TİŞÖRTLÜ İTİRAF
Çapkın işadamının yatında tatil yapan Boluğur, önceki gün yaptığı paylaşımla aşkı adeta itiraf etti. Ünlü oyuncu, Sabancı'nın aylar önce giydiği ve instagram'da paylaştığı siyah tişörtüyle çektiği selfie'yi 'Günaydın' mesajıyla yayınladı.
DOST KAZIĞI
İkilinin sürpriz aşkı magazin gündemini sallarken işin perde arkasında bir de dost kazığı vardı! Merve Boluğur'u şimdilerde güldüren Hakan Sabancı, güzel oyuncunun yakın dostu Eliz Sakuçoğlu'yla geçtiğimiz aylarda birkaç ay birliktelik yaşamıştı.
Boluğur'la sıkı dost olan Sakuçoğlu, güzel oyuncuyu Dalkılıç ayrılığından sonra da teselli etmişti.
DOĞAN SAVAŞ
TİŞÖRTLÜ İTİRAF
Çapkın işadamının yatında tatil yapan Boluğur, önceki gün yaptığı paylaşımla aşkı adeta itiraf etti. Ünlü oyuncu, Sabancı'nın aylar önce giydiği ve instagram'da paylaştığı siyah tişörtüyle çektiği selfie'yi 'Günaydın' mesajıyla yayınladı.
DOST KAZIĞI
İkilinin sürpriz aşkı magazin gündemini sallarken işin perde arkasında bir de dost kazığı vardı! Merve Boluğur'u şimdilerde güldüren Hakan Sabancı, güzel oyuncunun yakın dostu Eliz Sakuçoğlu'yla geçtiğimiz aylarda birkaç ay birliktelik yaşamıştı.
Boluğur'la sıkı dost olan Sakuçoğlu, güzel oyuncuyu Dalkılıç ayrılığından sonra da teselli etmişti.
DOĞAN SAVAŞ
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