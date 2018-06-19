Hayata döndü!

yazın ilk aşk bombasını Mervepatlattı.ile 2 yıllık evliliğini bitiren güzel oyuncunun adı boşandıktan sonraanılmıştı. Boluğur, ünlü DJ'in kuzeni olan Hakan'la önceki güneğlencedeydi. Çiçeği burnunda aşıklar, görüntü vermemek için tedbirli davransa da iskeleye yanaşan tekneye birlikte binerek yılın çok konuşulacak aşk pozlarına imza attı.hatta ayrılık travmasını atlatmak içinBoluğur'un keyifli hali dikkat çekti. Oyuncunun gülücükler saçmasıdedirtti. Daha önce sayısız güzelle aşk yaşayan Sabancı'nın Boluğur'la yeni ilişkisi iseyorumunu da beraberinde getirdi.işadamının yatında tatil yapan Boluğur, önceki gün yaptığı paylaşımla aşkı adeta itiraf etti. Ünlü oyuncu,ve instagram'da paylaştığı siyah tişörtüyle çektiği selfie'yimesajıyla yayınladı.sürpriz aşkı magazin gündemini sallarken işin perde arkasında bir de dost kazığı vardı!şimdilerde güldürengeçtiğimiz aylarda birkaç ay birliktelik yaşamıştı.Boluğur'la sıkı dost olan Sakuçoğlu, güzel oyuncuyu Dalkılıç ayrılığından sonra da teselli etmişti.