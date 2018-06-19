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Gruda ödüllendi

Gruda ödüllendi
Yönetmenliğini Stare Yıldırım'ın, sorumlu yapımcılığını ise Yüzüklerin Efendisi serisinin yapımcılarından Rick Porras'ın yaptığı ödüllü film 'Butler'da rol alan duayen sanatçı Yılmaz Gruda'ya büyük ödül... Usta sanatçı, Amerika'da gerçekleşen 'Julien Dubuque Uluslararası Film Festivali'nde 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görüldü.

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