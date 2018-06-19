Yönetmenliğini Stare Yıldırım'ın, sorumlu yapımcılığını ise Yüzüklerin Efendisi serisinin yapımcılarından Rick Porras'ın yaptığı ödüllü film 'Butler'da rol alan duayen sanatçı Yılmaz Gruda'ya büyük ödül... Usta sanatçı, Amerika'da gerçekleşen 'Julien Dubuque Uluslararası Film Festivali'nde 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görüldü.
Gruda ödüllendi
Etiketler: yönetmenlik stare yıldırım , Rick Porras , Yılmaz Gruda , Yaşam Boyu Başarı Ödülü
- 19 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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