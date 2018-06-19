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'dan kötü haber

Ünlü sanatçı 'a böbrek yetmezliği teşhisi kondu. Sanatçı kalan ömründe ,haftada bir kez diyaliz makinesine bağlanarak tedavi görecek

Günaydın'ın haberine göre, arabeskin usta ismi , sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiriyor. Böbrek yetmezliği teşhisi konulan Tayfur, hayatı boyunca haftada bir kez diyaliz makinesine bağlanacağı iddia ediliyor. ve 'teki özel bir hastanede tedavi gören sanatçının bakımını, şimdilik yardımcıları yapıyor.haberine göre, arabeskin usta ismi Ferdi Tayfur, sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiriyor. Böbrek yetmezliği teşhisi konulan Tayfur, hayatı boyunca haftada bir kez diyaliz makinesine bağlanacağı iddia ediliyor. İstanbul ve Marmaris'teki özel bir hastanede tedavi gören sanatçının bakımını, şimdilik yardımcıları yapıyor.

DAVA MOTİVASYONU

Sağlık sorunlarıyla yüzleşen Tayfur'a en büyük motivasyon, geçtiğimiz yıllarda kaybettiği villa davasının kendi lehine sonuçlanması oldu. Şarkıcının Marmaris'teki arazisi üzerine yaptırmak istediği villalarda sorun çıkmış; Tayfur müteahhit ve taşeron firmayla davalık olmuştu. Davaların lehine sonuçlanması, zor günler geçiren Tayfur'a büyük motivasyon olmuş.

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  • 19 Haziran 2018, Salı 10:59
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