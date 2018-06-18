Sürpriz ikili

2 yıllık evliliğinibitirenaşkta gaza bastı. Geçtiğimiz aylardagenç temsilcisiile yakınlaştığı öne sürülen güzel oyuncu, iddiaya göre ünlü DJ'in kuzeniile önceki geceZuma adlı mekandaydı.şekilde dans eden ikili, eğlenceye Sabancı'nın lüks teknesinde devam etti. Şu sıralarolan ve çapkın işadamının teknesinde keyif sürdüğü öğrenilen oyuncunun son günlerdeki neşesi,ilişkisine yoruldu.