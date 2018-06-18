Sürpriz ikili

Murat Dalkılıç'la 2 yıllık evliliğini Eylül 2017'de bitiren Merve Boluğur, aşkta gaza bastı. Geçtiğimiz aylarda Sabancı Ailesi'nin genç temsilcisi Faruk Sabancı ile yakınlaştığı öne sürülen güzel oyuncu, iddiaya göre ünlü DJ'in kuzeni Hakan Sabancı ile önceki gece Bodrum'daki Zuma adlı mekandaydı.
Samimi şekilde dans eden ikili, eğlenceye Sabancı'nın lüks teknesinde devam etti. Şu sıralar Bodrum'da olan ve çapkın işadamının teknesinde keyif sürdüğü öğrenilen oyuncunun son günlerdeki neşesi, Hakan Sabancı'yla ilişkisine yoruldu.
Doğan SAVAŞ
Samimi şekilde dans eden ikili, eğlenceye Sabancı'nın lüks teknesinde devam etti. Şu sıralar Bodrum'da olan ve çapkın işadamının teknesinde keyif sürdüğü öğrenilen oyuncunun son günlerdeki neşesi, Hakan Sabancı'yla ilişkisine yoruldu.
Doğan SAVAŞ
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