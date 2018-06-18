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ve aşk mı yaşıyor?

’la evliliğini Eylül 2017’de noktalayan , sürpriz bir isimle yakınlaştı. İddialara göre, 30 yaşındaki Merve Boluğur kendisinden dört yaş küçük olan ile bir kulüpte sabahın ilk ışıklarına kadar dans edip eğlendi.

Ünlü ikili aşk mı yaşıyor?

Bir süredir kariyeriyle gündemde olan , uzun süre sonra aşk haberleriyle magazinsayfalarına konu oldu. Merve Boluğur ve bir dönem şarkıcı ile aşk yaşayan önceki gece 'da aynı mekanda eğlendi.

Yan yana localarda eğlenen ikili, iddiaya göre gece boyunca birbirlerini göz hapsine aldı.

İDDİALARI GÜÇLENDİREN DETAY

Merve Boluğur'un Instagram'ın hikaye bölümünde paylaştığı fotoğraf aşk iddialarını güçlendirdi. Boluğur'un üzerinde Hakan Sabancı'ya ait tişört ile verdiği poz dikkatli gözlerden kaçmadı.

ÖNCE İŞİM DEMİŞTİ

'la olan evliliği Eylül 2017'de biten Merve Boluğur hızla kilo vermesi ve sağlıksız bir görünüme kavuşmasıyla hayranlarını çok korkutmuştu. Kendisine ait ruj markasıyla iş hayatına atılan genç oyuncu, yeni bir aşk yaşayıp yaşamayacağı sorulduğunda 'Önce işim' demişti.

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  • 18 Haziran 2018, Pazartesi 12:59
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