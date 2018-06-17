Bayramı Eray Altay ile Bodrum'da geçiren oyuncu, birlikte çektirdikleri fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.
Afra Saraçoğlu Eral Altay'la olan aşkını böyle duyurdu
Etiketler: afra saraçoğlu , Eray Altay
Bayramı Eray Altay ile Bodrum'da geçiren oyuncu, birlikte çektirdikleri fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.
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