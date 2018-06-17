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  1. Azmin doruğunda

Eral Altay'la olan aşkını böyle duyurdu

Bayramı ile Bodrum'da geçiren oyuncu, birlikte çektirdikleri fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

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  • 17 Haziran 2018, Pazar 13:05
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