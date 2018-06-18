Oyuncu Hande Doğandemir, yaz sezonunu Çeşme'de açtı. Arkadaş grubu ile önceki gün bir plajda görüntülenen oyuncu, güneşlendikten sonra denize girdi.
Burak Yılmaz ile Hande Doğandemir tatilde görüntülendi
Mert Fırat'tan ayrılan Hande Doğandemir ile geçtiğimiz günlerde eşi İstem Yılmaz'dan boşanan Burak Yılmaz Çeşme'de birlikte görüntülendi.
Etiketler: Burak Yılmaz , Hande Doğandemir
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