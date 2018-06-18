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  1. Sinem Kobal'a şok!

ile tatilde görüntülendi

Mert Fırat'tan ayrılan ile geçtiğimiz günlerde eşi İstem Yılmaz'dan boşanan Çeşme'de birlikte görüntülendi.

Oyuncu , yaz sezonunu Çeşme'de açtı. Arkadaş grubu ile önceki gün bir plajda görüntülenen oyuncu, güneşlendikten sonra denize girdi.

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  • 18 Haziran 2018, Pazartesi 11:27
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