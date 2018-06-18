Şen açılış

İstanbul'un gözde mekanlarından Serafina'nın 3. şubesi önceki gün Bodrum'da açıldı. Seba Küçükbük Evleri ve Seba Residence'nin beach kısmında hizmete giren Serafina Mare'nin açılışı Aslı Şen ile eşi Metin Şen'in ev sahipliğinde gerçekleşti. Cemiyet dünyasının ünlülerinin akın ettiği davette konuklar DJ performansı eşliğinde İtalyan lezzetlerinin tadına baktı.
ASLI ŞEN
ASLI ŞEN
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