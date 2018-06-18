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Rengarenk Ebru!

Rengarenk Ebru!
EBRU Gündeş, bayramda sevenlerine müzik ziyafeti sundu. Önceki akşam Belek'teki Sueno Deluxe Otel'de sahne alan sanatçı, bayrama özel hazırladığı repertuvarıyla kulaklara, rengarenk kostümleriyle de gözlere hitap etti. Şıklığıyla göz kamaştıran ünlü sanatçı, konserinde söylediği şarkılarla sevenlerini coşturdu.
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  • 18 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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