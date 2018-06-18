EBRU Gündeş, bayramda sevenlerine müzik ziyafeti sundu. Önceki akşam Belek'teki Sueno Deluxe Otel'de sahne alan sanatçı, bayrama özel hazırladığı repertuvarıyla kulaklara, rengarenk kostümleriyle de gözlere hitap etti. Şıklığıyla göz kamaştıran ünlü sanatçı, konserinde söylediği şarkılarla sevenlerini coşturdu.
Rengarenk Ebru!
Etiketler: Ebru Gündeş
- 18 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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