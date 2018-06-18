Funda Arar, önceki akşam Kıbrıs'taki Nuh'un Gemisi Deluxe Otel'de sahne aldı. Konserinde Sezen Aksu şarkılarına yer veren popçu, Minik Serçe'ye 'Geri Dön' parçasıyla çağrı yaptı. Arar, Aksu'nun canlı performansını özlediğini söyleyip "Ah Sezen Aksu, keşke dönsen" dedi.
Minik Serçe'ye çağrı
Etiketler: funda arar , Minik Serçe , sezen aksu , Kıbrıs
- 18 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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