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'ye çağrı

Minik Serçeye çağrı
Funda Arar, önceki akşam Kıbrıs'taki Nuh'un Gemisi Deluxe Otel'de sahne aldı. Konserinde şarkılarına yer veren popçu, 'ye 'Geri Dön' parçasıyla çağrı yaptı. Arar, Aksu'nun canlı performansını özlediğini söyleyip "Ah Sezen Aksu, keşke dönsen" dedi.
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  • 18 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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