Televizyonlarda milyonları ekranlar karşısına kilitleyen Türk dizileri dünyayı da fethetmeye başladı. Onlarca dizi ABD, Güney Amerika ülkeleri, Balkanlar ve Ortadoğu başta olmak üzere sınırları aşan şöhrete kavuştu. Kıvanç Tatlıtuğ, Tuba Büyüksütün, Fahriye Evcen gibi isimlerin yabancı ülkelerde fanatikleri oluşurken Türk dizileri şimdi de internet üzerinden yayınlanan diziler içinde dünya listelerini sallamayı başardı. Oyuncu Mehmet Günsur yapımcılığını ve başrolünü üstlendiği web dizisi Kanaga ile dünyanın en iyi internet dizileri listesine hızlı bir giriş yaptı. Yönetmenliğini ve senaryosunu Günsur'un eşi Caterina Mongio ve Tolga H. Yüceil'in paylaştığı dizi 2 yıllık hazırlıktan sonra internet üzerinden yayına girerken dizi dünya çapında ilgi gördü. Dizide 38 yaşında bir kuantum fizikçisi olan Mardin Tamay'ı canlandıran Günsur, 30 sene önce öldüğü sanılan babasını ararken gittiği her yerde açıklanması güç, büyülü yaşantıları keşfediyor.
ÇEKİMLERİ MARDİN'DE...
Çekimleri Mardin'de de yapılan dizi bu özellikleri ile sadece Türkiye değil dünya çapında şöhrete kavuştu. İnternet Dizileri Dünya Kupası sıralamasının 15 Haziran'da açıklanan listesine 22. sıradan girdi. Fransız, Alman, ABD, Avustralya dizilerini geride bırakan Kanaga yüksek bütçeli ABD yapımı Inconceivable'yi geçerek büyük yankı uyandırdı. Başrollerini dünyaca ünlü ABD'li aktör Nicholas Cage, Titanic filmi ile ünlenen Gina Gershon ve ABD'nin en önemli yüzlerinden Nicky Whelan'ın oynadığı dizi ise Kanaga'nın üç basamak gerisinde yer alabildi.
HOLLYWOOD YILDIZLARINI GERİDE BIRAKTI
ÇEKİMLERİ MARDİN'DE...
Çekimleri Mardin'de de yapılan dizi bu özellikleri ile sadece Türkiye değil dünya çapında şöhrete kavuştu. İnternet Dizileri Dünya Kupası sıralamasının 15 Haziran'da açıklanan listesine 22. sıradan girdi. Fransız, Alman, ABD, Avustralya dizilerini geride bırakan Kanaga yüksek bütçeli ABD yapımı Inconceivable'yi geçerek büyük yankı uyandırdı. Başrollerini dünyaca ünlü ABD'li aktör Nicholas Cage, Titanic filmi ile ünlenen Gina Gershon ve ABD'nin en önemli yüzlerinden Nicky Whelan'ın oynadığı dizi ise Kanaga'nın üç basamak gerisinde yer alabildi.
HOLLYWOOD YILDIZLARINI GERİDE BIRAKTI
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