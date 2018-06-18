ABD ünlü şarkıcı çift Beyonce ve JAY-Z ortak albümleri Love is Everything'i Londra'daki On The Run Tour II turnesi sırasında duyurdu. Migos ve Pharrell Wlliams'ın konuk isimler arasında yer aldığı albümden Ricky Saiz imzalı bir de video paylaşıldı. Carter çiftini Louvre Müzesi'nde gördüğümüz video, APESHIT isimli şarkı için çekildi. Bu arada geçtiğimiz günlerde giydiği kıyafet nedeniyle hamile olduğu söylentileri çıkan Beyonce, Londra'da sahne aldığı göbeğini açıkta bırakan sarı kıyafetiyle "Hamile değilim" mesajı verdi.
Hamile değilmiş
- 18 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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