Afra’dan ilan-ı aşk

Genç oyuncu Afra Saraçoğlu, taktiği çabuk kaptı. 19 yaşındaki oyuncu, yer aldığı dizinin çekimleri sırasında yönetmen yardımcısı Eray Altay ile aşk yaşamaya başlamıştı. 3 ay önce yakınlaşan ikili, iddialara sessiz kalmıştı.
Dizi geçtiğimiz günlerde final yapınca Saraçoğlu, aşkını daha fazla gizlememeye karar verdi. Güzel oyuncu, Bodrum'da baş başa tatil yaptığı Altay ile çekilen pozunu instagram'da paylaşıp ilan-ı aşk etti.
Dizi geçtiğimiz günlerde final yapınca Saraçoğlu, aşkını daha fazla gizlememeye karar verdi. Güzel oyuncu, Bodrum'da baş başa tatil yaptığı Altay ile çekilen pozunu instagram'da paylaşıp ilan-ı aşk etti.
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