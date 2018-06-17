Cengiz Kurtoğlu ile Hakan Altun'u buluşturan albüm 'Usta Çırak', listelere hızlı bir giriş yaptı. 8 Haziran'da raflardaki yerini alan ve 14 şarkıdan oluşan albüm, 40 binlik satışla zirveye yerleşti. İki başarılı sanatçının albümündeki şarkılar da, Fizy Top100 listesini sallamayı başardı.
Zirvedeler
Etiketler: Cengiz Kurtoğlu , Hakan Altun
- 17 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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