Sharon’dan alkışlık hareket

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yıldız Sharon Stone,
bu kez
güzelliğiyle değil
yaptığı hareketle
gönülleri
fethetti. Stone,
önceki gün
instagram'da Ürdün'de Suriyeli mülteciler
için yapılan
bir okulun
fotoğrafını
paylaştı. Sharon Stone
,
bu paylaşımla
okulun yapımı
için yetkililere maddi ve manevi destek verdiğini
de ilk
kez açıkladı.
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