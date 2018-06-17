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Sharon’dan alkışlık hareket

Sharon’dan alkışlık hareket
Ünlü yıldız Sharon Stone, bu kez güzelliğiyle değil yaptığı hareketle gönülleri fethetti. Stone, önceki gün instagram'da Ürdün'de Suriyeli mülteciler için yapılan bir okulun fotoğrafını paylaştı. , bu paylaşımla okulun yapımı için yetkililere maddi ve manevi destek verdiğini de ilk kez açıkladı.
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