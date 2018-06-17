Oscarlık felsefe

Hollywood'un iki kez Oscar kazanan yıldızı Hilary Swank, bir kez daha Mevlana'ya olan sevgisini gözler önüne serdi. Hayvanlara olan düşkünlüğüyle bilinen güzel yıldız, bugüne kadar sahiplendiği köpeklerden ikisinin ismini Sufi ile Rumi koymuştu. Swank, nedenini ise "Mevlana sayesinde koşulsuz sevgiyi öğrendim. O yüzden beni koşulsuz seven köpeklerime bu isimleri verdim" diye açıklamıştı.
ÖncekiI gün ise Rumi isimli köpeğinin ölümünün birinci yılında instagram'dan sevimli dostunun fotoğrafını paylaşan Oscarlı yıldız, altına şu notu yazarak bir kez daha Mevlana felsefesine hayranlığını dile getirdi: "Rumi'nin her zaman benimle olduğunu biliyorum. Ve Mevlana'nın 'İçinde anlayabileceğinden daha çok aşk var' sözü de bunu çok güzel anlatıyor."
ÖncekiI gün ise Rumi isimli köpeğinin ölümünün birinci yılında instagram'dan sevimli dostunun fotoğrafını paylaşan Oscarlı yıldız, altına şu notu yazarak bir kez daha Mevlana felsefesine hayranlığını dile getirdi: "Rumi'nin her zaman benimle olduğunu biliyorum. Ve Mevlana'nın 'İçinde anlayabileceğinden daha çok aşk var' sözü de bunu çok güzel anlatıyor."
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