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K'alp'lerde mutluluk

Kalplerde mutluluk
Semiramis Pekkan, bayramda ailesiyle farklı bir rota tercih etti. Pekkan, önceki gün Hint asıllı eşi Gulu Lalvani ve oğulları Zoran Lalvani ile 'nin Gsttad şehrine gitti. Zoran'ın kız arkadaşının da eşlik ettiği Lalvani Ailesi, evlerinin bulunduğu İsviçre Alpleri'nde temiz hava depoladı.

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