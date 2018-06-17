Semiramis Pekkan, bayramda ailesiyle farklı bir rota tercih etti. Pekkan, önceki gün Hint asıllı eşi Gulu Lalvani ve oğulları Zoran Lalvani ile İsviçre'nin Gsttad şehrine gitti. Zoran'ın kız arkadaşının da eşlik ettiği Lalvani Ailesi, evlerinin bulunduğu İsviçre Alpleri'nde temiz hava depoladı.
K'alp'lerde mutluluk
Etiketler: Semiramis Pekkan , İsviçre
- 17 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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