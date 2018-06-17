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’nın plaj keyfi

Gina’nın plaj keyfi
Yılın büyük kısmını seyahat ederek geçiren Dilara Öztunç'un İspanya tatili sürüyor. Güzel oyuncu, önceki gün annesiyle Barcelano'da deniz keyfi yaptı. Plaja isimli köpeğini de götüren Öztunç, sevimli dostunu yine pusete koydu.
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