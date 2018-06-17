Yılın büyük kısmını seyahat ederek geçiren Dilara Öztunç'un İspanya tatili sürüyor. Güzel oyuncu, önceki gün annesiyle Barcelano'da deniz keyfi yaptı. Plaja Gina isimli köpeğini de götüren Öztunç, sevimli dostunu yine pusete koydu.
Gina’nın plaj keyfi
Etiketler: İspanya , Dilara Öztunç , Gina
- 17 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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