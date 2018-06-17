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Bilginel gün sayıyor

Bilginel gün sayıyor
Dört yıldır yaşadığı Phuket'te geçtiğimiz gün sivrisinek tarafından ısırılarak hayatı kararan Leyla Bilginel, 'ye dönmek için gün sayıyor. 'Dang Humması' hastalığına yakalanan oyuncu, "Ülkeme dönmek için sabırsızlanıyorum. Ancak şu anda uçmam yasak" dedi.
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