Tatil için Antalya'ya giden Şebnem Schaefer, takipçilerinin bayramını bu kıskandıran fotoğrafla kutladı. Konakladığı otelin sahilinden bu kareyi paylaşan Alman model, şu bayram dileğinde bulundu: "Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu olsun."
Şebnem uçtu
Etiketler: Antalya , Şebnem Schaefer
- 16 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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