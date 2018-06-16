Şebnem uçtu

Tatil için Antalya'ya giden Şebnem Schaefer, takipçilerinin bayramını bu kıskandıran fotoğrafla kutladı. Konakladığı otelin sahilinden bu kareyi paylaşan Alman model, şu bayram dileğinde bulundu: "Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu olsun."