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Büyülü aşk

Büyülü aşk
Geçtiğimiz yaz başlayan ilişkileriyle sadece Türkiye'de değil tüm dünyada olay olan Adriana Lima ile Metin Hara'nın aşkı, tam gaz sürüyor. Geçtiğimiz gün Brezilyalı modelin 37. yaş günü için soluğu Lima'nın yanında ABD'de alan Hara, önceki gün ise kendi doğumgününü kutladı. da Türk yazara duygusal bir jest yaparak sevgilisiyle çektiği selfie'yi instagram hesabında paylaştı.


Fotoğrafa, "Her şeyim, hayatıma sihir getirdin, doğum günün kutlu olsun" diye yazan Adriana Lima'ya Hara da şöyle karşılık verdi: "Bazı kadınlar sihri arıyor, bazıları da öyle oluyor… Benim sığınağım."
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  • 16 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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