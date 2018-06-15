Gezgin çift Pelin Akil ile eşi Anıl Altan, geçtiğimiz gün çıktıkları Maldivler tatilinin ardından soluğu İtalya'da aldı. Çizme'nin altını üstüne getiren oyuncu çift, Sicilya'da romantik anlar yaşadı. Birbirlerine aşkla bakan ikilinin bu karesi binlerce beğeni aldı.
İtalyan işi aşk
Etiketler: Anıl Altan , Pelin Akil , İtalya
- 15 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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