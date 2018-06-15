Hollywood dedikoduları

POLONYA KORSANI
Fenomen film 'Karayip Korsanları'nın yıldızı Johnny Depp, önceki gün Polonya'daki havalimanında görüntülendi. Son dönemde verdiği aşırı kilolarla hayranlarını endişelendiren 55 yaşındaki yıldız, gazetecilere gülümseyerek sevenlerine her şeyin yolunda olduğunu söyledi.
HACAMATÇI LEONARDO
Hollywood'da hacamat modası gitgide yayılıyor. Justin Bieber, Madonna, Jennifer Aniston, Beckham çifti, Jessica Simpson, Britney Spears, Lindsay Lohan ve Gywenth Paltrow derken şimdi de Leonardo DiCaprio'nun hacamat yaptırdığı iddia edildi. Hacamatta, cilt üzerinde küçük kesiler yapılarak kılcal damarlarda biriken toksinler dışarı atılıyor.
BRANGELINA SAVAŞI KIZIŞTI
Angelina Jolie ve Brad Pitt'in, 2016'dan bu yana süren boşanma davasına ait önemli belgeler basına sızdırıldı. People dergisinin yayınladığı belgelere göre; güzel oyuncu, Pitt'e altı çocuğunu daha fazla görme izni vermezse birincil velayetini kaybedebileceği konusunda hakim tarafından uyarıldı. Angelina Jolie'nin basın sözcüsü ise belgelerin 'yanıltıcı sızdırmalar' olduğunu öne sürdü.
Fenomen film 'Karayip Korsanları'nın yıldızı Johnny Depp, önceki gün Polonya'daki havalimanında görüntülendi. Son dönemde verdiği aşırı kilolarla hayranlarını endişelendiren 55 yaşındaki yıldız, gazetecilere gülümseyerek sevenlerine her şeyin yolunda olduğunu söyledi.
HACAMATÇI LEONARDO
Hollywood'da hacamat modası gitgide yayılıyor. Justin Bieber, Madonna, Jennifer Aniston, Beckham çifti, Jessica Simpson, Britney Spears, Lindsay Lohan ve Gywenth Paltrow derken şimdi de Leonardo DiCaprio'nun hacamat yaptırdığı iddia edildi. Hacamatta, cilt üzerinde küçük kesiler yapılarak kılcal damarlarda biriken toksinler dışarı atılıyor.
BRANGELINA SAVAŞI KIZIŞTI
Angelina Jolie ve Brad Pitt'in, 2016'dan bu yana süren boşanma davasına ait önemli belgeler basına sızdırıldı. People dergisinin yayınladığı belgelere göre; güzel oyuncu, Pitt'e altı çocuğunu daha fazla görme izni vermezse birincil velayetini kaybedebileceği konusunda hakim tarafından uyarıldı. Angelina Jolie'nin basın sözcüsü ise belgelerin 'yanıltıcı sızdırmalar' olduğunu öne sürdü.
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