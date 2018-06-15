'Duygu'sal tatil

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy ile aşkı Duygu Sarışın, bayram coşkusunu Ege'de yaşıyor. Ulusoy, tatil sezonunu geçtiğimiz günlerde 250 bin dolarlık (yaklaşık 1 milyon 160 bin lira) lüks teknesiyle mavi tura çıkarak açmıştı. 6 aylık aranın ardından ünlü oyuncuyla aşkına Nisan'da ikinci kez şans veren Sarışın da rol aldığı dizi sezon finali yapınca soluğu önceki gün yakışıklı oyuncunun yanında aldı.
SARIŞIN ELE VERDİ
İlişkilerinin başından beri aşklarını gözlerden uzak yaşayan ikili, barıştıktan sonra da bu kuralı bozmadı. 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası aldığı için moralinin bozuk olduğu öğrenilen Çağatay Ulusoy, tatilden paylaşım yapmazken güzel oyuncu, önceki akşam tekneden denizi fotoğraflayıp bu anı instagram'da paylaştı.
KARAR SONRASI MORAL
İkilinin romantik tatili böylece gün yüzüne çıktı. Geçirdiği zor günleri Ege'de atlatmaya çalışan 27 yaşındaki oyuncuya aşkının gelişi moral oldu. Marmaris'te demirli teknede gün boyu denize girip bol bol güneşlenen ünlü çift, Ege koylarını gezerek hem stres atıyor hem de romantik anlar yaşıyor. Ulusoy, Ege'nin derinliklerine dalarak tuttuğu balıkları da elleriyle pişirip kendinden 4 yaş büyük sevgilisini şımartıyor. Bu arada Ulusoy'la Sarışın ikilisine, Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in de eşlik ettiği öğrenildi.
Yaz boyunca gözlerden uzak olmak isteyen Ulusoy, sevgilisi Duygu Sarışın'la Ege koylarını gezerek stres atacak.
HALİL ÇİLİNGİR
SARIŞIN ELE VERDİ
İlişkilerinin başından beri aşklarını gözlerden uzak yaşayan ikili, barıştıktan sonra da bu kuralı bozmadı. 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası aldığı için moralinin bozuk olduğu öğrenilen Çağatay Ulusoy, tatilden paylaşım yapmazken güzel oyuncu, önceki akşam tekneden denizi fotoğraflayıp bu anı instagram'da paylaştı.
KARAR SONRASI MORAL
İkilinin romantik tatili böylece gün yüzüne çıktı. Geçirdiği zor günleri Ege'de atlatmaya çalışan 27 yaşındaki oyuncuya aşkının gelişi moral oldu. Marmaris'te demirli teknede gün boyu denize girip bol bol güneşlenen ünlü çift, Ege koylarını gezerek hem stres atıyor hem de romantik anlar yaşıyor. Ulusoy, Ege'nin derinliklerine dalarak tuttuğu balıkları da elleriyle pişirip kendinden 4 yaş büyük sevgilisini şımartıyor. Bu arada Ulusoy'la Sarışın ikilisine, Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in de eşlik ettiği öğrenildi.
Yaz boyunca gözlerden uzak olmak isteyen Ulusoy, sevgilisi Duygu Sarışın'la Ege koylarını gezerek stres atacak.
HALİL ÇİLİNGİR
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